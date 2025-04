Wale hautnah: Schweinswal-Tage in Wilhelmshaven Stand: 04.04.2025 14:30 Uhr Das Wattenmeer-Besucherzentrum und Kooperationspartner laden in Wilhelmshaven zum Beobachten von Schweinswalen ein. Vom 17. bis 27. April können Besuchende Wale beobachten und sich über sie informieren.

Bis zu 1,85 Meter groß und 80 Kilogramm schwer wird die kleine Walart. Schweinswale gehören zu den kleinsten Walen der Welt. Sie sind die einzigen in Deutschland heimischen Wale. Jedes Jahr im Frühjahr kommen sie in die Nähe der Nordseeküste und in den Jadebusen und suchen dort nach Nahrung. In dieser Zeit können sie von Wilhelmshaven aus besonders gut beobachtet werden. Die besten Chancen, einen Schweinswal zu sehen, sind bei Hochwasser und bei ruhiger, glatter Nordsee. Die Schweinswal-Tage in Wilhelmshaven bieten an elf Tagen geballte Information über Leben und Schutz der Tiere.

Videos 1 Min Schweinswal schwimmt in der Außenems Ein Nutzer von NDR.de hat das Tier im Mai 2024 an der Landspitze der Krummhörn in Ostfriesland entdeckt und gefilmt. 1 Min

Schwerpunkt der Schweinswal-Tage: Lärm unter Wasser

Schwerpunktthema der Aktionstage ist die "Lärmbelastung unter Wasser". Dazu bieten die Schweinswal-Tage Ausstellungen, Kurzvorträge und eine Rauminstallation mit Klängen. Neben dem Schwerpunkt gibt es Whale-Watching-Touren per Schiff, Segeltörns mit Walexperten, geführte Landbeobachtungen sowie Ausstellungen, Vorträge und Filmvorführungen. Kinder können bei Mitmachaktionen und in kreativen Workshops Spannendes über die faszinierenden Schweinswale erfahren.

