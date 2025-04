Befreiungsschlag! Eintracht Braunschweig besiegt Paderborn Stand: 04.04.2025 20:23 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend gegen Aufstiegsaspirant SC Paderborn mit 3:2 (1:1).

von Martin Schneider

Die "Löwen" schließen damit am siebtletzten Spieltag in der Tabelle zum rettenden Ufer und Preußen Münster auf, die auf Rang 15 liegen. Der BTSV hat allerdings im Vergleich die deutlich schlechtere Tordifferenz, zudem können sich die Preußen am Sonnabend im Duell bei Fortuna Düsseldorf wieder von den Braunschweigern absetzen. Dennoch: Die Eintracht konnte den SSV Ulm auf Platz 17 liegend distanzieren und mischt wieder kräftig mit im Kampf um den Klassenerhalt.

Paderborn dominiert, Braunschweig läuft hinterher

Die Gäste waren zu Beginn die klar spielbestimmende Mannschaft und drückten die Braunschweiger in die eigene Hälfte. Bereits in der achten Minute hatte die Eintracht großes Glück, nicht in Rückstand zu geraten, als SCP-Stürmer Adriano Grimaldi per Kopfball nur die Latte traf. Zehn Minuten später traf der Paderborner nach einem Freistoß den Ball im Strafraum nicht richtig, Ron-Thorben Hoffmann im Braunschweiger Tor konnte parieren.

Tachie mit dem Überraschungseffekt

In der 26. Minute war das Glück der "Löwen" allerdings aufgebraucht. Filip Bilbija stand nach Kopfballvorlage von Grimaldi richtig und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Die Ostwestfalen blieben nach der Führung dominant, aber auch fahrlässig im Ausspielen der sich ihnen bietenden Möglichkeiten. Und so schlugen die Niedersachsen kurz vor der Pause eiskalt zurück: Ein Schuss von Robin Krauße sprang von der Latte vor die Füße von Richmond Tachie, der geistesgegenwärtig und volley zum 1:1 traf (44.).

So schmeichelhaft das Remis zur Pause für die Gastgeber auch war, es sorgte für Belebung auf den Rängen, von denen es zuvor einzelne Pfiffe gegeben hatte. Den Schwung wollten die Blau-Gelben auch mit in den zweiten Durchgang nehmen, was aber nicht gelang. Grimaldi krönte seine gute Leistung an diesem Abend mit seinem Treffer zum 2:1 (48.) für den SCP - und die Niedersachsen mussten erneut einem Rückstand hinterherlaufen.

Philippe löst Knoten, Bell Bell dreht Partie

Die Partie verlief hernach ähnlich wie im ersten Durchgang: Paderborn war überlegen, verpasste es aber, die Führung auszubauen. So blieben die Gastgeber im Spiel - und kamen wieder zum Ausgleich. Rayan Philippe zog von rechts in den Strafraum und schlenzte den Ball zum 2:2 (71.) in die Maschen. Es war der erste Treffer des Franzosen nach zuvor 14 torlosen Partien. Und damit nicht genug: In der 78. Minute traf Leon Bell Bell zum 3:2 und verwandelte das Stadion in ein Tollhaus. Spiel gedreht, und das gegen ein Spitzenteam der Liga - ein dickes Ausrufezeichen der "Löwen".

Die wollten in der Schlussminuten den Sieg nicht gefährden und warfen alles in die Waagschale. Mit Erfolg, bis auf eine Möglichkeit von Paderborns Grimaldi (83.) ließen die Norddeutschen an diesem Abend nichts mehr zu und freuten sich am Ende über hart erkämpfte drei Punkte.

28.Spieltag, 04.04.2025 18:30 Uhr Braunschweig 3 SC Paderborn 2 Tore: 0: 1 Bilbija (26.) 1 :1 Tachie (44.) 1: 2 Grimaldi (48.) 2 :2 Philippe (71.) 3 :2 Bell Bell (78.)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Jaeckel, Köhler, Nikolaou (81. Ehlers) - Rittmüller (58. Philippe), Krauße (81. Baas), Ba (58. Bell Bell) - F. Kaufmann, Tempelmann - Polter (68. Marie), Tachie

SC Paderborn: Riemann - Curda (89. Krumme), Scheller, Hoffmeier (84. L. Herrmann) - Obermair, Castaneda, Zehnter - F. Götze (79. Terho), Bilbija - Grimaldi, Ansah (46. Klaas)

Zuschauer: 20283



