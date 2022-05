Stand: 10.05.2022 19:29 Uhr Niedersachsen unterstützt Bauvorhaben an vier Kliniken

Vier Kliniken in Niedersachsen profitieren von Sondergeldern der Landesregierung. Dafür stehen in diesem Jahr laut Staatskanzlei 30 Millionen Euro zur Verfügung. Das Kabinett sei den Vorschlägen des Gesundheitsministeriums gefolgt. Die Sondermittel werden laut Ministerin Daniela Behrens (SPD) für die Umsetzung zeitkritischer Großprojekte verwendet. Im vergangenen Sommer hatte das Land 120 Millionen Euro für Investitionen in Kliniken veranschlagt.

VIDEO: Niedersachsen investiert 120 Millionen Euro in Kliniken (03.08.2021) (1 Min)

Welche Kliniken wie viel Geld erhalten:

das Klinikum Braunschweig erhält 20 Millionen Euro für den zweiten und dritten Bauabschnitt der Betriebsstellenzusammenführung von drei auf zwei Standorte

das Klinikum Robert-Koch in Gehrden (Region Hannover) erhält fünf Millionen Euro für einen Teilneubau

die Psychiatrische Klinik Lüneburg erhält drei Millionen Euro für die Zentralisierung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Lüneburg

die Euregio-Klinik Nordhorn erhält zwei Millionen Euro für die Aufstockung Gerontopsychiatrie um 25 Betten und die Einrichtung einer Demenzstation

