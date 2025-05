Stand: 14.05.2025 13:35 Uhr Auto brennt auf A31 aus - Fahrerin rettet sich rechtzeitig

Auf der Autobahn 31 ist zwischen Riepe (Landkreis Aurich) und Neermoor (Landkreis Leer) ein Auto vollständig ausgebrannt. Die 21-jährige Fahrerin bemerkte laut Polizei am Montag rechtzeitig, dass ihr Wagen anfing zu qualmen, so dass sie an den Seitenstreifen fahren und sich in Sicherheit bringen konnte. Die Feuerwehren aus Riepe und Oldersum löschten das Feuer, das Auto brannte dennoch vollständig aus. Grund für den Brand war laut eines Polizeisprechers ein technischer Defekt. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Fahrbahn der A31 in eine Richtung gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro.

