Niedersachsen startet im Oktober mit dritter Corona-Impfung Stand: 06.09.2021 18:34 Uhr Das Land Niedersachsen will ab Oktober Corona-Drittimpfungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen anbieten. Mobile Teams sollen dann Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort impfen.

Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Details werde Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag vorstellen. Andere Länder haben bereits mit den Auffrischimpfungen begonnen, darunter Schleswig-Holstein und Bremen. Die Gesundheitsminister der Länder hatten Anfang August beschlossen, von September an Älteren und Pflegebedürftigen dies anzubieten.

Videos 2 Min Corona: Für wen sich die Booster-Impfung lohnt Zunächst ist eine dritte Corona-Impfung für Ältere und Immungeschwächte vorgesehen. Alles Wichtige im Überblick. 2 Min

Studien: Impfschutz lässt bei Älteren schneller nach

Studien deuten auf einen verminderten oder schnell nachlassenden Schutz bei diesen Gruppen hin. Die Auffrischung sollte sechs Monate nach der zweiten Impfung erfolgen. Eine offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Auffrischungsimpfungen für Senioren und Immungeschwächte liegt bislang nicht vor.

