Niedersachsen liegt bei Löhnen in der Altenpflege hinten Stand: 10.04.2021 16:31 Uhr Niedersachsen liegt bei den Löhnen in der Altenpflege im Vergleich zu anderen westdeutschen Bundesländern hinten. Das berichtet die "Braunschweiger Zeitung".

Demnach bekommt eine Altenpflege-Fachkraft in Niedersachsen durchschnittlich 2.841 Euro brutto. Das sind monatlich fast 200 Euro weniger als im Bundesschnitt, wie die Zeitung am Sonnabend unter Berufung auf Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (iab) berichtet. Dazu kommt eine Lohn-Lücke zwischen Fachkräften in der Alten- und Krankenpflege: Nach einer Auswertung der Wolfsburger Bundestagsabgeordneten Pia Zimmermann (Die Linke) verdienen Fachkräfte in der Krankenpflege im Bundesschnitt 515 Euro mehr als in der Altenpflege. In Niedersachsen beträgt der Unterschied den Daten zufolge 652 Euro. Bundesweit sei die Kluft nur im Saarland größer (744 Euro).

Appell an Caritas

Zimmermann fürchtet, dass die Lohnlücke den Personalmangel in der Altenpflege weiter verschärft. Um den Job der Pflegefachkraft wieder attraktiver zu machen, sei das Gehalt ein wichtiger Hebel, sagte sie der "Braunschweiger Zeitung". Sie forderte die Caritas auf, ihre Ablehnung des Tarifvertrags zurückzunehmen. Die katholische Wohlfahrtsorganisation hatte im Februar dafür ihre Zustimmung verweigert. Ein geplanter allgemeinverbindliche Tarifvertrag sollte dafür sorgen, dass Beschäftigte in der Altenpflege ab 1. August schrittweise bis 2023 bis zu 25 Prozent mehr Lohn bekommen.

