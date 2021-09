Waffen, Drogen Handys: Verstärkte Kontrollen in Gefängnissen Stand: 15.09.2021 07:46 Uhr Die Justiz erhöht den Druck auf Straftäter in Gefängnissen. Grund sind vermehrte Funde von gefährlichen Gegenständen, Drogen und illegalen Mobiltelefonen in Zellen und Außenbereichen.

"Die Justizvollzugseinrichtungen reagieren aktuell mit verstärkten Kontrollgängen und einer erhöhten Personalpräsenz in den Außenbereichen", sagte eine Sprecherin des Justizministeriums. Im laufenden Jahr seien bereits knapp 3.000 solcher Kontrollen durchgeführt worden. Im Jahr 2020 waren es demnach rund 4.500. Niedersachsenweit gibt es derzeit zwölf Justizvollzugsanstalten. Im geschlossenen Vollzug sind dort gut 4.400 Menschen inhaftiert.

Kontrollen sind laut Justizministerium umfangreich

Im ersten Halbjahr hätten Beamte bei sogenannten Haftraumrevisionen rund 550 gefährliche Gegenstände wie Rasierklingen, abgeschliffene Bestecke oder andere Hiebwaffen sichergestellt sowie in 450 Fällen Rauschgift gefunden. Außerdem entdeckten sie 324 Handys, davon 189 außerhalb der Zellen. Die Kontrollen seien sehr umfangreich, hieß es aus dem Ministerium. Es werde auch in Lüftungsschächten, unter Dichtungsgummis oder in Steckdosen gesucht.

