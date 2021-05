Neue Verordnung: Tourismusbranche sieht sich benachteiligt Stand: 06.05.2021 02:00 Uhr Hoteliers, Vermieter von Ferienwohnungen, Campingplatzbetreiber - Menschen, die vom Urlaub leben, hatten große Erwartungen in die neuen Regelungen der Landesregierung zum Tourismus gesetzt.

Die Ernüchterung kam schnell, so kurz vor Himmelfahrt und Pfingsten. Die neue Verordnung der Landesregierung sieht ab dem 10. Mai unter anderem ein umfangreiches Testkonzept für die Beherbergung von Feriengästen und Urlaubern vor. Eine zu hohe Auflage, findet die Branche - und protestiert heute auf ihre Weise. Die Tourismusverbände des Landes haben rund 25.000 Betriebe dazu aufgerufen, weiße Laken oder Tischdecken aus den Fenstern zu hängen. Sie fordern die Landesregierung um Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf, mit Branchenvertretern die Probleme zu erörtern und sich Gegenvorschläge anzuhören.

Branche fordert Selbsttests unter Zeugen

Denn die Auflagen seien zu groß, heißt es vonseiten der Tourismusbetriebe. Das Testkonzept, das keine Selbsttests vorsieht, sei in dieser Form nicht umzusetzen. Denn die Regierung lege sich auf tägliche Tests bei Besuchern von Campingplätzen, Jugendherbergen und Hotels fest. Für die Umsetzung gebe es zu wenig Teststationen, so die Branche. Sie fordert: Selbsttests unter Zeugen. Zudem sei es egal, ob der Gast aus Bayern, Brandenburg oder Niedersachsen komme, wenn regelmäßig getestet werde. Bislang ist es nur Niedersachsen erlaubt, in Niedersachsen Ferien zu machen. Für die Unternehmen der nächste Tiefschlag - denn bis zu 90 Prozent der für die kommenden Wochenenden angemeldeten Personen seien auswärtige Gäste.

