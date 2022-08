Neue Corona-Regeln für den Herbst: Weil begrüßt Vorschlag Stand: 03.08.2022 17:54 Uhr Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Bundesjustizminister Buschmann haben einen Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz vorgestellt. Niedersachsens Ministerpräsident Weil befürwortet die Corona-Maßnahmen.

"Ich begrüße ausdrücklich, dass die Bundesregierung rechtzeitig Eckpunkte für das neue Infektionsschutzgesetz vorlegt", sagte Stephan Weil (SPD) am Mittwoch. In dem Entwurf seien auch Maßnahmen vorgesehen, die Niedersachsen bereits seit Langem fordere, darunter eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen. Weil kündigte an, dass Niedersachsen den Entwurf für die Corona-Regeln, die dann vom 1. Oktober bis 7. April gelten sollen, genau prüfen werde. Er habe sich immer dafür eingesetzt, dass die Länder "mit einem großen Instrumentenkasten auf das jeweilige Infektionsgeschehen reagieren können müssen". Deshalb seien gerade auch die Details des Gesetzentwurfs entscheidend.

VIDEO: Corona-Ausfälle in der Pflege: Intensivbetten werden knapp (12.07.2022) (3 Min)

Das Tragen von Masken als zentrales Instrument

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) haben am Mittwoch ein zweistufiges Schutzkonzept vorgestellt. In dessen Zentrum steht das Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken.

Diese möglichen Corona-Regeln sieht der Gesetzentwurf vor:

weiterhin FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen

Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

über FFP2-Pflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen sollen Bundesländer selbst entscheiden können

Maskenpflicht bei Kultur- und Sportveranstaltungen - ausgenommen davon sollen Personen sein, die einen aktuellen Test vorweisen oder deren Corona-Impfung maximal drei Monate zurückliegt

Zutritt zum Restaurant für frisch Getestete und Personen, deren Corona-Impfung maximal drei Monate zurückliegt

Länder dürfen Tests in Schulen, Kitas und Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern vorschreiben

Maskenpflicht in der Schule nur ab 5. Klasse und wenn sonst kein geregelter Präsenzunterricht möglich wäre

Schärfere Maßnahmen bei eskalierender Corona-Lage möglich

Für den Fall, dass die Corona-Situation außer Kontrolle gerät, sollen die Länder noch schärfere Maßnahmen ergreifen können - etwa wenn das Gesundheitssystem oder die kritische Infrastruktur zusammenzubrechen drohen. Dann sollen auch eine Maskenpflicht bei Außenveranstaltungen und Personen-Obergrenzen im öffentlichen Raum möglich sein, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden. Ob solche Regeln eingeführt werden, sollen die Länderparlamente entscheiden. Ausnahmen für Getestete, Genesene und Geimpfte soll es dann nicht mehr geben. Ausgangssperren und die pauschale Schließung von Schulen sind in dem Gesetzentwurf von Lauterbach und Buschmann nicht vorgesehen. Diese Instrumente seien nicht mehr verhältnismäßig, sagte Buschmann.

