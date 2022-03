"NDR - Lass uns reden!": Ihre Fragen zu unserer Arbeit Stand: 28.03.2022 10:04 Uhr Wie entstehen Radio-Nachrichten? Wer entscheidet, was auf den Online-Seiten von NDR.de steht? Wie viel Arbeit steckt in einem Fernsehbeitrag? Solche Fragen können Sie uns stellen, aber auch Lob oder Kritik äußern.

Morgens nach dem Aufstehen die ersten Nachrichten in der NDR Niedersachsen App checken, NDR 1 Niedersachsen im Radio anschalten und abends auf dem Sofa bei Hallo Niedersachsen sehen, was das Land bewegt: NDR Niedersachsen begleitet Hunderttausende Menschen durch den Tag. Aber was passiert täglich hinter den Kulissen? Und wie unabhängig sind die Journalistinnen und Journalisten überhaupt? In der Live-Sendung "NDR - Lass uns reden!" am Donnerstag, 31. März, wollen leitende Redakteurinnen und Redakteure des NDR Landesfunkhauses in Hannover mit den Menschen in Niedersachsen ins Gespräch kommen.

Live im Radio, im Internet und bei Facebook

Die Redakteurinnen und Redakteure wollen dabei Fragen beantworten und sich Kritik stellen - rund um das Radio- und Fernsehprogramm und die Angebote im Internet sowie in den sozialen Medien. Die Sendung wird von 19.05 bis 20.00 Uhr live bei NDR 1 Niedersachsen gesendet und läuft parallel als Facebook-Live auf www.facebook.com/ndrniedersachsen. Außerdem ist die Sendung auch live auf dieser Seite und in der Niedersachsen App zu sehen.

Wenn wir Ihre Frage in der Sendung beantworten sollen, schicken Sie uns auf einem dieser Wege Ihre Frage und Ihren Namen: Sie können uns während der Sendung bei Facebook oder schon jetzt über das Formular bei NDR.de/Niedersachsen schreiben. Vielen Dank!

