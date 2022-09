NATO-Einsatz: Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" läuft aus Stand: 07.09.2022 15:57 Uhr Die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" ist am Mittwochmorgen von Wilhelmshaven zu einem NATO-Einsatz in Richtung Nordost-Atlantik ausgelaufen. An Bord sind auch zwei Hubschrauber.

In den kommenden Wochen wird das Kriegsschiff Teil der Verteidigungsflotte an der Nordflanke im Nordost-Atlantik sein. Wie das Marinekommando mitteilte, gehört die Fregatte zur schnellen Eingreiftruppe. An Bord sind rund 190 Soldatinnen und Soldaten. Zu der Stammbesatzung kommen Einsatzkräfte des Marinefliegergeschwaders 5 aus Nordholz hinzu, da das fast 140 Meter lange Schiff auch zwei Hubschrauber mit sich führt.

Fregattenkapitän freut sich auf Wiedersehen

"Wir waren bereits im Frühjahr dieses Jahres für knapp zwei Monate Teil der "Very High Readiness Task Force" und kehren nun, nach einer kurzen Sommerpause, zunächst in den NATO-Verband zurück, bevor es ab Mitte Oktober nahtlos mit nationalen Übungsvorhaben weitergeht", sagte Fregattenkapitän Hendrik Wißler.

Die Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ wurde Ende 1996 in Dienst gestellt. Seitdem wird sie vor allen Dingen zur Jagd von U-Booten eingesetzt. Die "Mecklenburg-Vorpommern" wird im November in Wilhelmshaven zurückerwartet.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 07.09.2022 | 13:30 Uhr