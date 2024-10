Braunschweig: Scherning und das "wichtige Heimspiel" gegen Münster Stand: 25.10.2024 13:26 Uhr Am Sonntag empfängt Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig am zehnten Spieltag Aufsteiger Preußen Münster. Für die "Löwen" sind Punkte im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten fast schon eine Pflichtaufgabe.

16. gegen 17. - mehr Abstiegskampf geht fast gar nicht. Am Sonntag (13:30 Uhr, im NDR Livecenter) hat der BTSV vor heimischen Publikum mit Münster eine harte Nuss zu knacken. Beide Vereine trennt momentan nicht viel: In der Tabelle liegen die "Löwen" einen Zähler vor den Münsteranern, die sich in den vergangenen Partien nach schlechtem Saisonstart allerdings berappelt haben.

Scherning: Nicht auf die Tabelle gucken"

Das sieht auch Einracht-Trainer Daniel Scherning so: "Ich will jetzt gar nicht auf die Tabelle gucken, wenn ich über Preußen Münster spreche, sondern eher auf die letzten fünf Spiele. Und die haben mir gezeigt, dass sie nicht wie ein typischer Aufsteiger naive Momente haben, sondern schon komplett in dieser Liga angekommen sind", sagte der 40-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz. "Wir sind auf ein sehr wichtiges Spiel eingestellt und wissen, was auf uns zukommt."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Doch allzu viel Druck möchte der Coach nicht auf seine Spieler aufbauen: "Jetzt ist es ein wichtiges Heimspiel, natürlich ein bisschen aufgrund der Tabellenkonstellation, aber es ist kein entscheidendes Spiel", sagte Scherning. "Um Ziele zu erreichen, ist es wichtig, dass du auf eine bestimmte Anzahl Punkte kommst und gegen wen du die Punkte holst, spielt am Ende des Tages auch nicht die allergrößte Rolle", führte er weiter aus.

Keeper Grill fehlt gesperrt

Verzichten müssen die Niedersachsen dabei auf Torhüter Lennart Grill, der vom DFB nach seiner Roten Karte im Spiel bei Hertha BSC für eine Partie gesperrt wurde. Für ihn wird Marko Johansson das Tor hüten. Robert Ivanov fällt mit muskulären Problemen zudem aus, für die wiedergenesenen Marvin Rittmüller und Walid Ould-Chikh kommt die Partie gegen die Preußen noch zu früh. Christian Conteh hingegen ist unter der Woche wieder ins Training eingestiegen und könnte eine Option sein für Sonntag.

In den letzten beiden Heimspielen gab es für die Blau-Gelben zwei Siege - erst gegen Greuther Fürth, dann im prestigeträchtigen Derby gegen Hannover 96. Zudem kassierte die vorher so anfällige Defensive in jenen Partien jeweils kein Gegentor. Ein Szenario, was sich Scherning auch für Sonntag wünscht: "Serien sind immer wichtig", betonte der 40-Jährige. "Ich glaube, dass wir mit unserem Publikum im Rücken, mit unseren Fans im Rücken einfach auch in der Lage sind, jeden Gegner hier zu schlagen. Und das ist die Aufgabe für Sonntag."

Mögliche Aufstellungen:

Braunschweig: Johansson - Jaeckel, Bicakcic, Ehlers - Kaufmann, Krauße, Köhler, Bell Bell - Gomez - Szabo, Philippe

Münster: Schenk - ter Horst, Koulis, Frenkert, Kirkeskov - Bouchama, Preißinger, Hendrix, Lorenz - Makridis, Mees

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.10.2024 | 22:50 Uhr