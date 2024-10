Stand: 25.10.2024 09:06 Uhr Kupfer und Messing: Große Mengen Metall im Nordosten gestohlen

In Nordostniedersachsen wird laut Polizei derzeit viel Metall gestohlen. Die Ermittler halten es für möglich, dass eine oder mehrere Banden in der Region unterwegs sind. Mehr als eine Tonne Kupfer und Messing haben die unbekannten Täter in dieser Woche aus Betrieben in Maschen und Hittfeld (Landkreis Harburg) geklaut. In Stade hatten Kupferdiebe am Wochenende mehrere Anhänger mit Rohren und Kabeln beladen und von einem Firmengelände gestohlen, so die Polizei. In Buxtehude (Landkreis Stade) und Lüneburg wurden in den vergangenen Tagen Regenfallrohre aus Kupfer abmontiert. Die Polizei empfiehlt besonders Handwerksbetrieben, ihre Firmengelände gut zu sichern und wenn möglich zu überwachen. Auch weil in allen Landkreisen der Region derzeit wieder vermehrt Fahrzeuge aufgebrochen und teure Werkzeuge gestohlen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg