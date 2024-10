Stand: 25.10.2024 13:10 Uhr Überfall auf Tankstelle in Oldenburg: Tatverdächtiger gefasst

Die Polizei hat einen 24-Jährigen festgenommen, der am Samstagabend eine Oldenburger Tankstelle überfallen haben soll. Laut Polizei soll er mit einem Stock einen Mitarbeiter bedroht und ihn gezwungen haben, die Kasse zu öffnen. Dort habe er Bargeld entwendet. Unter Androhung von Gewalt habe er den Mitarbeiter dann aufgefordert, nicht die Polizei zu verständigen. Bei der Festnahme am Donnerstagabend trug der Mann laut Polizei die gleiche Kleidung wie am Tag der Tat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg soll der Tatverdächtige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu einem möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern den Angaben zufolge an.

Weitere Informationen Raubüberfall mit Beil: Sechseinhalb Jahre Haft für Intensivtäter Ein 22-Jähriger hatte unter anderem eine Tankstelle in Uelzen ausgeraubt. Nun steht das Urteil fest. (06.10.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg