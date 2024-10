MPK: Entscheidung über Rundfunkbeitrag auf Dezember vertagt Stand: 25.10.2024 13:28 Uhr Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Leipzig haben sich die Regierungschefs der Länder offenbar auf eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geeinigt. Die Entscheidung über eine mögliche Erhöhung des Rundfunkbeitrags haben die Regierungschefs aber auf Dezember verschoben.

Drei Tage lang berieten die Regierungschefinnen und -chefs der Länder in Leipzig unter anderem über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wichtige Themen waren außerdem Migration, Asyl und innere Sicherheit. Details werden derzeit auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Im Gespräch waren bei der Rundfunkreform im Vorfeld unter anderem eine Reduzierung der Zahl der Radioprogramme und Spartensender im Fernsehen. So sollten die für Kultur zuständigen Fernsehsender 3sat und Arte verschmolzen werden.

Keine Entscheidung der Bundesländer beim Rundfunkbeitrag

Wie der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Freitagmittag bei X postete, konnten sich die Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig nicht auf die "verfassungsrechtlich gebotene Anhebung des Rundfunkbeitrags" verständigen.

Große praktische Konsequenzen dürfte das allerdings laut Bovenschulte nicht haben: "Sollte es wider Erwarten nicht doch noch zu einer Verständigung unter den Ländern kommen, ist davon auszugehen, dass die Anstalten die Beitragserhöhung in Karlsruhe einklagen - mit sehr hohen Erfolgsaussichten." Er selbst habe sich als Vertreter des Landes Bremens für eine auskömmliche Finanzierung des ÖRR eingesetzt.

Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hatte im Februar eine Erhöhung um 58 Cent auf 18,94 Euro empfohlen.

Rundfunkbeitrag: Festlegung der Höhe ist klar geregelt

Die KEF spielt bei der Festsetzung des Rundfunkbeitrags eine wichtige Rolle. Sie spricht Empfehlungen für den Rundfunkbeitrag aus, die Länder entscheiden, ob sie dem folgen. Es gibt aber nur wenige zulässige Abweichungsgründe. Kritik am Programm gehört nicht dazu. Am Freitag konnte sich die Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig nicht darauf verständigen, der KEF-Empfehlung zu folgen, wonach der Beitrag zum 1. Januar um 58 Cent auf 18,94 Euro erhöht werden sollte.

Auf Beitragsänderungen müssen sich zunächst die Länderchefs einigen, danach müssen die unterzeichneten Verträge von allen Landesparlamenten gebilligt werden. Auf dieser letzten Stufe scheiterte das Verfahren im Jahr 2020. Der Rundfunkbeitrag sollte damals zum 1. Januar 2021 um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen. 15 Landesparlamente ratifizierten den entsprechenden Medienänderungsstaatsvertrag, einzig der Landtag von Sachsen-Anhalt stimmte im Dezember 2020 nicht ab und kippte die von der KEF empfohlene Erhöhung damit vorerst. ARD, ZDF und Deutschlandradio wehrten sich mit Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, das die Erhöhung im Sommer 2021 schließlich anordnete.

