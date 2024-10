Stand: 25.10.2024 08:30 Uhr Lkw kippt auf schmaler Straße in Graben: Fahrer verletzt

Bei Gersten (Landkreis Emsland) ist ein 60-jähriger Fahrer mit einem Lkw auf einer schmalen Straße in den Graben gerutscht. Wie die Polizei mitteilte, sind sich zwei 40-Tonner in der Nacht zum Freitag auf der Nebenstraße begegnet. Der 60-Jährige sei ausgestiegen und habe geprüft, ob der Platz ausreicht, aneinander vorbei zu fahren. Als er wieder einstieg, ist das Fahrzeug den Angaben nach in den Graben gerutscht und der Mann wurde eingeklemmt. Er sei von der Feuerwehr aus dem Wagen geschnitten und in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Feuerwehr waren 45 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren vor Ort. Der Lkw soll in den Morgenstunden geborgen werden. Mit dem anderen 40-Tonner sei nichts passiert, hieß es.

