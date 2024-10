Stand: 25.10.2024 12:47 Uhr Großeinsatz an Schule in Oldenburg: Polizei gibt Entwarnung

Am Freitagvormittag ist es zu einem Großeinsatz der Polizei an der Oberschule Eversten in Oldenburg gekommen. Wie die Polizei bei X mitteilte, hatte eine Person eine Bedrohungslage angekündigt. Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin das Gelände und Schulgebäude. Dabei habe es jedoch "keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr" gegeben. Die Schülerinnen und Schüler, die während des Einsatzes in ihren Klassenräumen bleiben mussten, könnten das Gebäude bald wieder verlassen, teilte die Polizei am Mittag mit. Zuerst hatte die "NWZ" berichtet.

