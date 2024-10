Jäger in Stade wollen keine Hundesteuer mehr bezahlen Stand: 25.10.2024 14:09 Uhr Die Jäger im Landkreis Stade möchten in Zukunft für ihre zertifizierten Jagdhunde keine Steuern mehr bezahlen. Entsprechende Anträge wurden bei den jeweiligen Städten und Gemeinden gestellt.

Die Jägerschaft begründet das zum Einen mit den hohen Ausgaben, die sie haben. Bei den Kosten für den Hundekauf, die Ausbildung des Hundes und Prüfungskosten kämen mehrere Tausend Euro zusammen, sagte eine Sprecherin. Zum Anderen sei die Arbeit, die die Jäger leisteten, eine ehrenamtliche Arbeit. Beispielsweise bei Wildunfällen: Werden Jäger dazu gerufen, geschehe das freiwillig, so die Sprecherin.

Jäger wünschen sich einheitliche Regeln

In Stade und Buxtehude wurde der Steuersatz für Jagdhunde bereits halbiert. In anderen Gemeinden des Landkreises jedoch nicht. Deshalb wünscht sich die Jägerschaft einheitliche Regeln und den kompletten Erlass der Steuer. Im Landkreis Stade liegt die Abgabe pro Jahr bei 50 bis 90 Euro. Nach Angaben des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes trifft jede Gemeinde die Entscheidung selbst. Die Stadt Stade sagte dem NDR, sie werde den Antrag der Jäger prüfen und sich mit den anderen Kommunen abstimmen. Einen Anspruch hat die Jägerschaft auf den Steuerlass nicht, das hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg letztes Jahr schon in einem anderen Fall entschieden.