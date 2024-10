Stand: 24.10.2024 18:00 Uhr Niedersächsischer Umweltpreis 2024 geht nach Osnabrück

In Hannover ist am Donnerstag der Niedersächsische Umweltpreis verliehen worden. Den mit 10.000 Euro dotierten ersten Platz erhielt ein Projekt der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft "Umweltschutz und Lebenshilfe" aus Osnabrück. Das Projekt trägt den Namen "500 Menschen aktiv für Klima- und Artenschutz in Stadt und Landkreis Osnabrück" und ist ehrenamtlich organisiert. Es wurden unter anderem Feuchtbiotope, Vogelschutzhecken und Streuobstwiesen angelegt, außerdem Blühwiesen und sogenannte Tiny Forests - winzige Wälder. Ehrenamtliche aus Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereinen beteiligten sich an dem Projekt. Der Niedersächsische Umweltpreis wird alle zwei Jahre von der Bingo-Umweltstiftung an Projekte vergeben, die in besonderer Weise zu einer ökologischen Aufwertung von Städten und Gemeinden geführt haben.

