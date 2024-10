Stand: 25.10.2024 12:50 Uhr 17-Jährige aus Schüttorf vermisst - Polizei fahndet mit Foto

In Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) wird seit mehr als einer Woche eine 17-Jährige vermisst. Laut einer Polizeisprecherin verschwand Emely-Sofie P. am 15. Oktober gegen 23 Uhr aus ihrer Wohngruppe. Die Vermisste soll etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur sein. Sie trug den Angaben zufolge zuletzt eine schwarze Hose, ein beiges Oberteil und vermutlich schwarze Stiefel. Zudem soll sie einen schwarzen Rucksack mit Wechselkleidung bei sich haben. Hinweise zu der 17-Jährigen nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 30 90 entgegen.

