Stand: 25.10.2024 14:34 Uhr Hannover: Wohnhaus für Menschen mit HIV eröffnet

In Hannover gibt es ab sofort zwölf Wohnungen speziell für Menschen mit HIV. Gebaut wurden sie von der Deutschen Aids-Stiftung. Den Angaben zufolge ist das Haus "Leine38" insgesamt 500 Quadratmeter groß. Die Wohnungen sollen ab dem 1. November über den Paritätischen Wohlfahrtsverband vermietet werden. Menschen mit HIV hätten oft Probleme auf dem Wohnungsmarkt, heißt es - unter anderem wegen eines geringeren Einkommens und einer krankheitsbedingt ungewöhnlichen Biografie. Sie altern laut Deutscher Aids-Stiftung im Schnitt zehn Jahre früher als Menschen ohne HIV. Die seit 2022 in Hannover gebauten Wohnungen sind barrierefrei und altersgerecht. Die Bewohner können später auch in ein benachbartes Pflegeheim umziehen. Ähnliche Projekte gibt es nach Angaben der Deutschen Aids-Stiftung schon in Berlin, Essen und Köln.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover