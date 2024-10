Mitarbeiterstreik: Kein "Hallo Niedersachsen" am Freitag Stand: 25.10.2024 19:56 Uhr Wegen eines Warnstreiks beim NDR Niedersachsen konnte die heutige Sendung von "Hallo Niedersachsen" nicht wie geplant gesendet werden. Stattdessen wurde um 19.30 Uhr das "Hamburg Journal" gesendet.

Zu dem neuerlichen Ausstand hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) aufgerufen. Der Streik begann am Freitagabend und soll in der Nacht auf Montag enden. Ver.di fordert für die festen und freien Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Gehalt beziehungsweise Honorar, mindestens jedoch eine Gehaltserhöhung von 500 Euro. Für Auszubildende und Volontäre fordert die Gewerkschaft 250 Euro mehr Vergütung. Die Geschäftsleitung des NDR bot zuletzt eine Steigerung von 6,5 Prozent bei Gehältern und Honoraren an. Darüber hinaus solle es Einmalzahlungen in Höhe von 5.000 Euro für die unteren und 3.400 Euro für die höheren Vergütungsgruppen geben.

Programmänderungen aufgrund von Warnstreiks

Die Tarifverhandlungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk dauern bereits seit Monaten an - bei den Landesrundfunkanstalten NDR, SWR, WDR und BR bereits seit Januar. In den vergangenen Wochen und Monaten war es durch Warnstreiks immer wieder zu Programmänderungen und Sendungsausfällen gekommen. Eine Einigung konnte auch nach mehreren Verhandlungsrunden nicht erzielt werden.

