Stand: 24.10.2024 13:52 Uhr Marihuana in Windeln: Zollhund spürt Drogen in Fahrzeug auf

Der Zoll hat bei einer Kontrollaktion entlang der niederländischen Grenze 2,6 Kilogramm Marihuana in Windeln sichergestellt. An der Autobahn 30 kontrollierte die Beamten laut Hauptzollamt Osnabrück am Parkplatz Waldseite Süd bei Schüttdorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) einen Kleintransporter. In dem Fahrzeug befanden sich drei Personen. Der Fahrer des Fahrzeugs habe angegeben, dass er Pakete nach Litauen transportiere und keine Drogen, Waffen oder größere Mengen Bargeld dabeihabe, sagte ein Sprecher des Zolls am Donnerstag. Die Zöllner durchsuchten das Fahrzeug. Der eingesetzte Spürhund "Cracker" entdeckte dabei ein Paket, in dem sich die verschweißten Windelpackungen befanden. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln wurde ein Verfahren eingeleitet. Bei der weiteren Kontrolle des Fahrzeugs und der Personen seien elf weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt worden, so der Sprecher.

