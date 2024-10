Stand: 25.10.2024 16:03 Uhr Mulsum: Autofahrerin stirbt bei Bahnunfall im Landkreis Cuxhaven

In Mulsum (Landkreis Cuxhaven) ist es am Freitagmittag zu einem schweren Bahnunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieß eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug an einem unbeschrankten Bahnübergang im Bereich Lewinger Specken mit einem Personenzug zusammen und kam dabei ums Leben. Im Auto saßen demnach zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren, von denen eines lebensgefährlich und das andere schwer verletzt wurde. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte die Frau mit dem Auto die Gleise überquert und war von dem Zug erfasst worden. Nähere Angaben zum Unfallhergang wurden nicht gemacht, die Ermittlungen dauern an. Der Lokführer erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock, ebenso wie viele Fahrgäste. Körperlich verletzt wurde in dem Zug niemand. Rettungskräfte und Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und betreuten Unfallbeteiligte und Augenzeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.10.2024 | 14:30 Uhr