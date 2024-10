Stand: 25.10.2024 15:20 Uhr Abschied vom Kohlekraftwerk Mehrum: Erste Gebäude werden gesprengt

Am Samstag beginnt der Abriss des Kohlekraftwerks Mehrum im Landkreis Peine. Mehrum war 2022 im Zuge der Gaskrise als erstes von 14 Steinkohlekraftwerken in Deutschland aus der Reserve geholt worden, um die Energieversorgung zu unterstützen - jetzt soll das Kraftwerk endgültig weichen. Am Samstagvormittag beginnen die Arbeiten: Zwei 70 Meter hohe Asche-Silos sollen in einer kontrollierten Sprengung zum Einsturz gebracht werden. Eigentlich sollte dann auch der 130 Meter hohe Kühlturm gesprengt werden, doch diese Maßnahme wurde aus Sicherheitsgründen auf das nächste Frühjahr verschoben, da sich Umspannwerke nur etwa 200 Meter entfernt befinden. "Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sind erforderlich", erklärte Kraftwerkssprecher Torsten Habekost.

