Mehrere Tage mehr als 30 Grad: Erste Hitzewelle des Jahres Stand: 15.06.2021 08:53 Uhr Ab in den Schatten oder ins Wasser: In Niedersachsen rollt die erste Hitzewelle in diesem Sommer an. Für Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet.

Auch tropische Nächte sind im Verlauf der Woche nicht ausgeschlossen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mitteilte. Damit bezeichnen Meteorologen Nächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen.

Bis zu 35 Grad am Donnerstag erwartet

Die Wärme werde sich dabei von Süden ausbreiten, so der DWD-Sprecher. Am Mittwoch werden bei viel Sonnenschein bis zu 31 Grad im südlichen Niedersachsen erwartet, der Donnerstag soll bereits in großen Teilen des Landes mehr als 30 Grad bringen. Örtlich seien sogar 35 Grad drin, hieß es. Zum Ende der Woche soll es schwüler werden - das Gewitterrisiko steigt. Auch am Freitag werden aber Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erwartet.

Kaltfront zieht heute ab

Heute können die Menschen in Niedersachsen dagegen noch einmal kräftig durchatmen: Aufgrund einer im Verlaufe des Tages abziehenden Kaltfront bleibt die Sonne zunächst vielerorts verdeckt - und es werden nicht mehr als 25 Grad erwartet. Die zum Teil auch dichteren Wolkenfelder sollen nach Angaben des Sprechers jedoch keinen Niederschlag bringen und sich bis zum Abend weitestgehend auflösen.

