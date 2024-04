NDR Info auf Tour im Norden: Schlagen Sie uns Themen vor Stand: 24.04.2024 13:34 Uhr Die Nachrichtensendungen von NDR Info Fernsehen gehen im Juni diesen Jahres eine Woche lang auf Tour durch den Norden. Sie können die Sendungen live vor Ort erleben und Themen vorschlagen.

Vom 10. bis 14. Juni sendet das NDR Info Fernsehen jeden Tag um 14, 16, 17 und 21.45 Uhr aus einem anderen Ort: Am Montag, 10. Juni, aus Greifswald, am Dienstag aus Rostock, am Mittwoch aus Flensburg, am Donnerstag aus Cuxhaven und am Freitag aus Emden.

Wir wollen wissen, was die Menschen vor Ort bewegt. Wenn Sie aus diesen Regionen kommen, mailen Sie uns die Themen, die Sie dort beschäftigen. Welche Herausforderungen, aber auch Lichtblicke gibt es, über die wir Ihrer Meinung nach unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns bis zum 10. Mai 2024 über das Kontaktformular unten auf dieser Seite.

Wir berichten über das Leben auf dem Land und in der Stadt

Wo geht es voran, wo sind noch Herausforderungen zu meistern? Wir berichten auf der NDR Info Tour über das Leben auf dem Land und in der Stadt. Wie zukunftssicher ist der Norden? Der Klimawandel, die Zeitenwende, die Alterung der Gesellschaft - überall sind auch bei uns die Veränderungen zu spüren. Jobs, Wohnungen, Energie- und Gesundheitsversorgung - worüber machen sich die Menschen Gedanken?

Zum Beispiel in Emden: Wie verändert sich hier die Versorgung in Krankenhäusern? In Rostock lässt die Marine Kriegsschiffe bauen - nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Was bedeutet das für die Region? Kann man in Cuxhaven vom Energiewende-Boom profitieren? Wir schauen auch auf den zunehmenden Tourismus und die Folgen für die Menschen im Norden. Und in Flensburg geht der Blick über die Grenze - nach Dänemark. Was können wir von unseren nördlichen Nachbarn lernen?

Wir freuen uns aber auch auf Ihre Themenvorschläge! Machen Sie mit!

Ihre Daten Themenvorschlag für die Sendung

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 10.06.2024 | 14:00 Uhr