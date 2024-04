Landesjagdverband in MV wählt Präsidenten Stand: 27.04.2024 06:55 Uhr Nachdem Thomas Nießen als Präsident des Landesjagdverbandes Ende vergangenen Jahres zurückgetreten war, steht nun die Wahl eines neuen Vorsitzenden an. Florian Asche, der das Amt vorübergehend übernommen hat, macht wohl weiter.

Rund 180 Delegierte der regionalen Jagdverbände in Mecklenburg-Vorpommern wählen am Nachmittag in Rostock einen Landesvorsitzenden. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der jetzige Präsident Florian Asche auch der neue sein wird. Ihm wird ein starker Rückhalt in der Jägerschaft nachgesagt. Asche hatte Ende November vergangenen Jahres das Amt übernommen, da sein Vorgänger Thomas Nießen zurückgetreten war.

Streit über neues Landesjagdgesetz

Im Verband gab es im vergangenen Jahr Streit über die Novellierung des Landesjagdgesetzes. Mitglieder hatten Nießen vorgeworfen, sein Ehrenamt missbraucht und gegen die Positionen der Jägerschaft gestimmt zu haben. Dabei ging es um die Frage, wie viel Wild im Land künftig erlegt werden darf.

Zweitgrößter Naturschutzverband in MV

Der Landesjagdverband hat eigenen Angaben zufolge etwa 10.000 Mitglieder. Er ist damit der zweitgrößte anerkannte Naturschutzverband in Mecklenburg-Vorpommern - nach dem Landesanglerverband.

