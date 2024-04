SPD startet Europa-Wahlkampf auf dem Hamburger Fischmarkt Stand: 27.04.2024 08:51 Uhr Wahlkampfauftakt mit Elbblick: Die SPD geht in der alten Heimat von Bundeskanzler Olaf Scholz in die heiße Phase des Europa-Wahlkampfes. Auf der Kundgebung dabei ist auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher.

Die SPD will ein Zeichen setzen - Hamburg ist bewusst gewählt für den bundesweiten Wahlkampf-Auftakt für die Europa-Wahl. Generalsekretär Kevin Kühnert sagt: Hamburg stehe als Tor zur Welt wie kaum eine andere Stadt für die Europäische Idee von Demokratie, Frieden und Wohlstand. Werte, die die SPD verteidigen wolle gegen ihre Feinde. Kühnert spricht dabei von "nationalistischen Ideologien der AfD".

Kühnert: Hamburg ideal für den Wahlkampfauftakt

Und Hamburg zeige als sozialdemokratische Hochburg, dass wirtschaftliche Stärke und soziale Verantwortung keine Gegensätze seien, so Kühnert weiter. Kurz: Für den SPD-Generalsekretär gibt es keinen besseren Ort, um den Europa-Wahlkampf einzuläuten.

Die SPD steht in Hamburg laut NDR Umfrage von Anfang Februar bei 30 Prozent - kommt also in der Hansestadt auf einen Wert, den die CDU gerade bundesweit hat. Allerdings sind die Zustimmungswerte für die Sozialdemokraten auch in Hamburg gesunken.

Heimspiel für den Bundeskanzler

Für Kanzler Scholz, der zusammen mit der Spitzenkandidatin Katarina Barley auf dem Altonaer Fischmarkt erwartet wird, ist der Wahlkampf-Auftakt ein Heimspiel. Von 2011 bis 2018 war er Erster Bürgermeister, bevor er als Finanzminister wieder in die Bundespolitik gewechselt ist.

Parallel zur Europawahl am 9. Juni werden in Hamburg auch die sieben Bezirksversammlungen neu gewählt.

