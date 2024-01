Galeria Karstadt Kaufhof meldet erneut Insolvenz an Stand: 09.01.2024 14:35 Uhr Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat am Dienstag erneut einen Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht Essen den Hamburger Stefan Denkhaus bestellt, der jetzt nach einem neuen Eigentümer suchen will.

In Hamburg sind noch drei Standorte betroffen. In den Filialen von Galeria Kaufhof Karstadt in der Mönckebergstraße, in Eimsbüttel und im Alstertal-Einkaufszentrum soll der Verkauf unverändert weitergehen, genauso wie an den übrigen Standorten den Warenhauskonzerns in Deutschland. Und auch beim Onlinehandel soll sich erstmal nichts ändern.

Dritte Insolvenz in vier Jahren

Die Löhne und Gehälter übernimmt nach derzeitigem Stand vorerst die Bundesagentur für Arbeit. Die Insolvenz hatte sich in den vergangenen Tagen und Wochen bereits abgezeichnet, es ist die dritte innerhalb von vier Jahren.

Konzern soll nicht zerschlagen werden

Galeria Karstadt Kaufhof gehört zum Firmengeflecht des Signa-Immobilienkonzerns von René Benko, ebenso wie der Elbtower in der Hafencity. Das Unternehmen will sich nun aus der Umklammerung durch die Signa-Gruppe lösen. Es gebe bereits Gespräche mit potenziellen Investoren und Investorinnen. Eine Zerschlagung des Konzerns sei ausdrücklich nicht das Ziel, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter.

Vier Filialen mussten in Hamburg seit 2020 schließen

Von einer Zitterpartie spricht Heike Lattekamp, die stellvertretende Landesbezirksleiterin der Gewerkschaft ver.di in Hamburg. Dies sei besonders bitter, da bereits seit dem Jahr 2020 vier Galeria Kaufhäuser ihre Pforten schließen mussten - in Harburg, Bergedorf, Wandsbek und in der Innenstadt.

Mecklenburg-Vorpommern: Zwei Filialen betroffen

In Mecklenburg-Vorpommern sind die Standorte in Rostock und Wismar betroffen. Auch dort soll der Verkauf vorerst in vollem Umfang fortgeführt werden. Das Geschäft in Rostock galt in der Vergangenheit als wirtschaftlich stabil. Laut dem Filialgeschäftsführer lief auch das Weihnachtsgeschäft an dem Standort sehr gut. Die Geschäftsleitung in Wismar wollte sich bislang nicht äußern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel