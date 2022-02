Mehr Verletzte bei Unfällen mit E-Scootern in Niedersachsen Stand: 14.02.2022 09:09 Uhr Mit den besonders in Städten beliebten E-Scootern gibt es in Niedersachsen immer mehr Unfälle. Die Zahl der Verletzten hat sich 2021 laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zu 2020 fast verdoppelt.

Bis Oktober 2021 zählten die Statistiker fast 400 E-Scooter-Unfälle in Niedersachsen, bei denen Menschen verletzt wurden. Die Zahlen für das gesamte Jahr liegen noch nicht vor. Allerdings ist die Zahl der Schwerverletzten allein im Zeitraum bis Oktober bereits dreimal so hoch gewesen wie noch 2020. 60 Schwerverletzte wurden nach Unfällen mit E-Scootern registriert.

VIDEO: E-Scooter sind Stolperfallen für Menschen mit Sehbehinderung (15.10.2021) (1 Min)

Häufig Verletzungen am Hand- oder Sprunggelenk

In einigen Kliniken gehört die Behandlung von Menschen nach einem E-Scooter-Unfall inzwischen zum Alltagsgeschäft - so etwa am Nordstadt-Krankenhaus in Hannover. Das sagte ein Mediziner im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Ihm zufolge verletzen sich die Fahrerinnen und Fahrer hauptsächlich am Hand- oder Sprunggelenk. Kopfverletzungen müssten dagegen im Nordstadt-Krankenhaus selten behandelt werden - anders als beim Fahrradfahren. Andere Kliniken beobachten dagegen viele Verletzungen am Kopf und an den Halswirbeln. Die Landesverkehrswacht Niedersachsen empfiehlt daher, auch beim E-Scooter-Fahren einen Helm zu tragen.

