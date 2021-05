Maske im Einzelhandel bleibt - Niedersachsen lenkt ein Stand: 21.05.2021 15:21 Uhr Der niedersächsische Entwurf zur Lockerung der Maskenpflicht im Einzelhandel hat für Empörung gesorgt - unter anderem im Internet. Zudem warnten die Experten. Die Folge: Niedersachsen rudert zurück.

Der Protest auf die Erwägung, bei einer Inzidenz unter 35 die Maskenpflicht beim Shoppen auszusetzen, war nach Bekanntwerden am Donnerstag so groß, dass Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitagmittag selbst via Twitter klarstellte.

Viel Kritik im Internet

Unter dem Hashtag #diemaskebleibtauf posteten viele Menschen in den sozialen Netzwerken ihr Unverständnis für die Lockerungspläne Niedersachsens. "Deutschland hat die Maske zu spät aufgesetzt. Jetzt soll sie zu früh abgenommen werden. Das kostet Menschenleben", hieß es da zum Beispiel. Nutzer kündigten außerdem an, kein Geschäft ohne Maskenpflicht betreten zu wollen - und ihre Einkäufe lieber online erledigen zu wollen.

Spahn warnt vor Übermut

Die Länder Hessen, Rheinland Pfalz und Baden-Württemberg etwa teilten am Freitag prompt mit: Die Maskenpflicht beim Einkaufen bleibt. Ebenso äußerte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): "Unsere Ungeduld darf am Ende nicht zu Übermut führen", sagte er am Freitag in Berlin. Er habe den Eindruck, "dass im Moment wochenweise in einigen Ländern Lockerungen gemacht werden". Im Vergleich zu anderen Corona-Beschränkungen seien Schutzmasken zwar eine nervige, aber doch auch händelbare Maßnahme, die für die allermeisten Menschen mittlerweile in den Alltag übergegangen sei.

Auch RKI betont Bedeutung von Masken

Auch die wissenschaftliche Einschätzung einer Maskenpflicht ließ nicht lange auf sich warten: Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sagte, es gebe immer mehr Belege, wie wirksam Masken auch in Alltagssituationen seien. Wenn jetzt gelockert würde, müsse der "Basisschutz" mit Abstand, Hygiene und Masken von allen möglichst beibehalten werden.

Videos 4 Min Trotz sinkender Inzidenzen: Landesregierung bleibt vorsichtig Laut Stefan Weil sind die Zahlen aufgrund der Feiertage nicht zuverlässig. Die Vorsitzende des Landesjugendrings im Gespräch. (20.05.2021) 4 Min

Ärzte und Patientenschützer skeptisch

Ärzte und Patientenschützer haben am Freitag ebenfalls vor einer Lockerung der Maskenpflicht gewarnt: Ein solcher Schritt sei erst denkbar, wenn der Anteil der vollständig geimpften Menschen in Niedersachsen 80 Prozent erreiche oder alle Impfwilligen sich hätten impfen lassen können, sagte Hans Martin Wollenberg, Vorsitzender des Landesverbandes des Marburger Bundes. Bisher seien landesweit aber erst rund elf Prozent der Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Maske ist "einfachste Hygieneregel"

"Nicht ein Produkt wird in Deutschland mehr verkauft, nur weil die Maskenpflicht im Einzelhandel fällt", sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, am Freitag. Der Schutz von Mund und Nase sei die einfachste Hygieneregel, solange noch nicht genügend Menschen geimpft seien.

