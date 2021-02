Landkreis Osnabrück bietet kostenlose Schnelltests an Stand: 24.02.2021 17:09 Uhr Die Landkreise und Kommunen in Niedersachsen entwickeln verstärkt eigene Teststrategien. Im Landkreis Osnabrück richtet sich das Angebot direkt an Kindertagesstätten.

In Bohmte (Landkreis Osnabrück) können sich Kita-Mitarbeitende der fünf Einrichtungen der Gemeinde einmal pro Woche kostenlos testen lassen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Erzieherinnen hätte sehr engen Kontakt zu den Kindern in der Notbetreuung und dadurch das Bedürfnis nach mehr Sicherheit, sagte Bürgermeisterin Tanja Strotmann (parteilos) bei den ersten Schnelltests am Mittwoch in der Bohmter Kita "Wirbelwind". Das Angebot, dass auf große Resonanz stoße, richte sich auch an Tageseltern, so Strotmann.

Videos 2 Min Corona-Spucktest: Wie funktioniert das genau? Beim mobilen Pflegedienst in Hildesheim wird er bereits genutzt. Bald soll es den Test auch für den Hausgebrauch geben. (24.02.21) 2 Min

Stand und Landkreis Osnabrück bieten Schnelltests

Seit Anfang vergangener Woche bietet die Stadt Osnabrück an zwei Schnelltestzentren Termine zum kostenlosen Corona-Test. Der Landkreis Osnabrück hat dafür mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Seit Ende vergangener Woche stehen den Bürgerinnen und Bürgern außerdem kostenlose Corona-Schnelltests an den Standorten Bad Essen, Melle, Hilter, Bersenbrück und Quakenbrück zur Verfügung. Termine können online gebucht werden.

Eisfabrik Froneri noch bis Freitag geschlossen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in der Region in dieser Woche wieder rückläufig. Am Mittwoch meldeten die Behörden 66 neue Fälle - das ist der geringste Wert seit zwei Wochen. Nach dem Corona-Ausbruch in der Osnabrücker Eisfabrik Froneri hatte sich die Lage in Osnabrück kurzzeitig deutlich verschärft. Vor gut einer Woche waren dort mehr als 200 der 850 Angestellten positiv getestet worden. Gut 1.000 Personen mussten in Quarantäne. Die Eisfabrik bleibt noch bis zum kommenden Freitag geschlossen.

