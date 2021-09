Land weitet 2G-Regel in neuer Corona-Verordnung aus Stand: 21.09.2021 14:25 Uhr Der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung hat am Dienstag die neue Verordnung des Landes vorgestellt, die am Mittwoch in Kraft tritt.

Die neue Verordnung gelte bis zum 10. November, um das Land gut durch die Herbstferien zu bringen, sagte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabs. "Wir haben uns mit dem Bund darüber verständigt, die Indikatoren neu zu sortieren", sagte Schröder. Demzufolge werde die Hospitalisierungsrate neuer Leitindikator für das Land, um bei Über- oder Unterschreitung Warnstufen zu erhöhen oder herabzusetzen. Die Indikatoren Neuinfektionen und Intensivbetten würden dem an die Seite gestellt, so Schröder.

Was bedeuten 3G- und 2G-Regel? Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete (3G) erhalten Zutritt zu Innenräumen von Behörden und anderen Einrichtungen wie Restaurants, Kinos, Fitnessstudios oder Krankenhäusern. Ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und minderjährige Schüler, die regelmäßig getestet werden. Bei einem niedrigen Corona-Risiko kann die Regelung ausgesetzt werden. Antigen-Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden. Gäste von Beherbergungseinrichtungen müssen bei der Anreise einen negativen Test vorweisen und diesen alle 72 Stunden wiederholen.

Bei der 2G-Regel reicht ein Test nicht aus, hier haben nur Geimpfte oder Genesene Zutritt.

Land macht 2G-Regel attraktiver

In der neuen Corona-Verordnung werden auch die Warnstufen 2 und 3 in dem Warnstufensystem ausformuliert. Man liege deutlich unter der Impfquote von 80 bis 85 Prozent, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Daher müssten ungeimpfte Menschen besonders geschützt werden, sagte Schröder. Es werde weiterhin zwischen einer 2G- und einer 3G-Regelung für den Zugang zu gastronomischen Betrieben und Veranstaltungen unterschieden. 2G sei eine Option bei Warnstufe 1, die auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Menschen mit ärztlichem Attest, wie beispielsweise Schwangere oder stillende Mütter, einschließe. Zudem fallen in diesem Fall die Maskenpflicht und Abstandsregeln weg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 21.09.2021 | 19:30 Uhr