Kritik nach Schröder-Interview in der "New York Times" Stand: 25.04.2022 08:03 Uhr Altkanzler Gerhard Schröder hat sich in einem Interview mit der "New York Times" gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen, nicht aber gegen Russlands Präsident Putin. Dafür gibt es harsche Kritik.

Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, fordert Sanktionen des Westens gegen Schröder - zum Beispiel, dass dessen Konten eingefroren und er etwa für die USA auf eine Flugverbotsliste gesetzt wird. Das sagte Klitschko der "Bild". Angesichts Schröders Propaganda sei es unverständlich, warum er in Hannover wohne und nicht in Moskau. Schröder sei Teil des Putin-Systems und damit mitverantwortlich für die Gräueltaten in der Ukraine, so Klitschko. Der Altkanzler ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energieriesen Rosneft. In dem Interview der "New York Times" sagte Schröder, er könne sich einen Rücktritt von seinen Posten nur dann vorstellen, wenn der russische Präsident Wladimir Putin Deutschland und der EU das Gas abdreht.

VIDEO: Schröder gibt Ehrenbürgerwürde von Hannover zurück (1 Min)

SPD-Chef Klingbeil: Ausschlussverfahren gegen Schröder laufen

Der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, bezeichnete das Schröder-Interview bei "Bild TV" als "ziemlich verstörend". Er forderte die SPD dazu auf, ein Parteiausschluss-Verfahren gegen Schröder einzuleiten. SPD-Parteichef Lars Klingbeil betonte im Bericht aus Berlin in der ARD, dass entsprechende Verfahren bereits angelaufen seien. Zudem wies er erneut darauf hin, dass die politischen Standpunkte Schröders nicht die Position der SPD seien. Vier SPD-Verbände haben mittlerweile ein Parteiausschlussverfahren gegen Schröder beantragt.

"Da gibt es ein paar Punkte, die geklärt werden müssen"

Zum Ukraine-Krieg sagte Schröder in dem am Sonnabend in der "New York Times" erschienen Interview: "Ich denke, dieser Krieg war ein Fehler, und das habe ich auch immer gesagt." Zu Details des Gesprächs mit seinem langjährigen Freund Putin im März äußerte sich der 78-Jährige in dem Interview nicht: "Was ich Ihnen sagen kann ist, dass Putin daran interessiert ist, den Krieg zu beenden. Aber das ist nicht so leicht. Da gibt es ein paar Punkte, die geklärt werden müssen."

Wird er auch Aufsichtsrat bei Gazprom?

Neben seinem Posten als Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energieriesen Rosneft war Schröder zuletzt auch für die Pipeline-Gesellschaften Nord Stream und Nord Stream 2 tätig. Auch der russische Energieriese Gazprom hat Schröder Anfang Februar - kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine - für einen Aufsichtsratsposten nominiert. Die Hauptversammlung ist für den 30. Juni geplant. Schröder ließ laut "New York Times" in dem Interview offen, ob er die Nominierung annehmen wird. Er steht in Deutschland massiv in der Kritik, weil er sich trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht von seinen Posten trennt.

Schröder glaubt nicht, dass Putin Butscha angeordnet hat

Die Deutschland-Korrespondentin der US-Zeitung sprach nach eigenen Angaben zwei Mal mit dem früheren Bundeskanzler und SPD-Chef in seiner Heimatstadt Hannover. Der Altkanzler habe sich in den beiden Gesprächen vom Krieg distanziert, aber nicht von Putin, schreibt die "New York Times". Zum Massaker im Kiewer Vorort Butscha sagte Schröder: "Das muss untersucht werden." Er glaube aber nicht, dass die Befehle von Putin gekommen seien, sondern von niedrigeren Stellen, zitiert die Zeitung ihn. Es ist das erste Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs, dass der langjährige Freund Putins sich in einem Interview äußert.

