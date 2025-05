Stand: 06.05.2025 09:21 Uhr Brand in Edewecht: Kind rettet sich ins Freie

Im Zentrum von Edewecht (Landkreis Ammerland) hat am Montagnachmittag ein Wohnhaus gebrannt. Laut Feuerwehr war der Brand in einem Anbau ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer den Angaben zufolge bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet. Ein Kind konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Es blieb unverletzt. Wegen der massiven Rauchentwicklung wurde von der Feuerwehr eine Warnmeldung ausgelöst: Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

