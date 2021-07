Inzidenz in Hannover über 35er-Marke: Verschärfungen drohen Stand: 26.07.2021 13:02 Uhr In der Region Hannover liegt die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag über dem kritischen Grenzwert von 35. Damit könnten sich in vielen Bereichen die Corona-Regeln wieder verschärfen.

Nach dem geltenden Stufenplan des Landes könnte der Zugang zu Geschäften im Einzelhandel wieder begrenzt werden, in Restaurants müsste ein negativer Test vorgelegt werden, sofern die Gäste nicht vollständig geimpft sind, und Discos und Clubs müssten ganz schließen. Die Region Hannover hat nun bis morgen Zeit, eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen. Und diese Zeit werde sie sich auch nehmen, sagte ein Sprecher.

Welche Regeln erlässt die Landesregierung?

Derzeit warten die Kommunen in Niedersachsen wie die Landesregierung reagiert. Zuletzt wurden Stimmen laut, die eine Verschiebung der Grenzwerte ins Spiel gebracht haben. Fraglich ist zudem, ob die Politik an den Inzidenzen allein festhält, oder ob die Zahl der belegten Intensivbetten eine Rolle spielen soll. Aktuell fährt die Region Hannover daher zweigleisig. Reagiert das Land also nicht rechtzeitig, wird die Region eine neue Verfügung erlassen.

Ansteckungen in der Party-Szene

In der Region Hannover waren die Infektionszahlen zuletzt wie auch im Landkreis Lüneburg in die Höhe geschnellt. Während im Nordosten vor allem eine Abiturfeier für den neuerlichen Anstieg der Infektionen Ausgangspunkt war, ist die Zunahme der Corona-Infektionen in der Region Hannover offenbar vor allem auf Ansteckungen in Bars, Clubs und Diskotheken zurückzuführen. Zuletzt waren deshalb in der Landeshauptstadt und den Umlandgemeinden rund 3.000 Menschen in Quarantäne.

