In Niedersachsen zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab Stand: 26.09.2021 14:01 Uhr Das Interesse an der Bundestagswahl ist in Niedersachsen groß. Die Wahlbeteiligung liegt bisher deutlich höher als vor vier Jahren. Vielerorts stehen heute zudem Stichwahlen an.

Zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr hatten bereits 36,56 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das teilte die Landeswahlleitung mit. 2017 waren es zu diesem Zeitpunkt 32,08 Prozent gewesen. Die Zahlen beziehen sich auf eine Stichprobe in landesweit 21 Wahlbezirken. Bürgerinnen und Bürger, die per Briefwahl abgestimmt haben, sind dabei nicht eingerechnet. 29,8 Prozent der rund sechs Millionen Wahlberechtigten hätten diese Möglichkeit genutzt, hieß es von der Landeswahlleitung. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

Wahlbeteiligung lag 2017 in Niedersachsen bei 76,4 Prozent

Bei der vorangegangenen Bundestagswahl lag die Wahlbeteiligung in Niedersachsen am Ende bei 76,4 Prozent. 34,9 Prozent der Wähler gaben damals der CDU ihre Zweitstimme, die SPD kam auf 27,4 Prozent. Dahinter lag die FDP mit 9,3 Prozent der Zweitstimmen, die AfD mit 9,1, die Grünen mit 8,7 und die Linke mit 7,0 Prozent. Zur Wahl stehen heute 21 Parteien und 21 Einzelbewerber. Insgesamt treten 527 Kandidatinnen und Kandidaten an.

Viele Stichwahlen zur Kommunalwahl im ganzen Land

Neben der Besetzung des Bundestags können die Menschen in Niedersachsen heute auch bei zahlreichen Stichwahlen über die Führungsspitzen in Landkreisen, Städten und Gemeinden entscheiden. Allein in acht großen Städten wie Osnabrück, Oldenburg, Lüneburg und Braunschweig werden neue Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister gewählt. In der Region Hannover wird über das Amt des Regionspräsidenten und in den Landkreisen Peine, Göttingen, Hildesheim, Gifhorn, Helmstedt, Lüchow-Dannenberg und Wesermarsch über neue Landrätinnen und Landräte entschieden.

