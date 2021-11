Impfpflicht: Weil will warten, Althusmann mit Geduld am Ende Stand: 23.11.2021 15:03 Uhr Mit verschärften Regeln will Niedersachsen die Corona-Pandemie eindämmen. Reicht das nicht, hält Ministerpräsident Weil eine Impfpflicht für möglich. Wirtschaftsminister Althusmann will das früher.

Mit der neuen Corona-Verordnung, die am Mittwoch in Kraft tritt, versuche Niedersachsen die vierte Welle zu brechen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Vorstellung der neuen Regeln am Dienstag. "Sollten wir feststellen, dass das nicht ausreicht, wäre das aus meiner Sicht ein schlagendes Argument, dass wir zu einer Impfpflicht gelangen werden." Wenn es eine politische Entscheidung für eine Impfpflicht gibt, müsse diese am Ende auch einer Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht standhalten, so Weil. Deshalb müsse zunächst der Effekt der 2G-Regeln geprüft werden, um dann möglicherweise Anfang des kommenden Jahres über eine Impfpflicht zu entscheiden.

Althusmann plädiert für baldige Impfpflicht

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hält eigenen Angaben zufolge eine Impfpflicht für "zwingend notwendig". Die Landesregierung habe es mit vielen Solidaritäts-Appellen versucht, sie habe informiert und geworben. "Aber die geduldige Aufklärung ist jetzt eigentlich am Ende", sagte Althusmann. Es gehe um eine Perspektive, wie sich die Spirale aus immer neuen Infektionswellen durchbrechen lasse. Althusmann geht davon aus, dass dies nicht ohne Impfpflicht möglich sein wird. In diesem Fall gelte es, keine Zeit zu verlieren, diese Debatte ernsthaft zu führen, so der Wirtschaftsminister.

