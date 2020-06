Stand: 02.06.2020 09:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Im Emsland könnte 30-Grad-Marke geknackt werden

Der meteorologische Sommer legt in diesem Jahr in Niedersachsen einen Start nach Maß hin. Bereits gestern zum Auftakt wurden vielfach angenehme bis sommerliche Temperaturen gemessen. Heute könnte im südlichen Emsland und im Raum Osnabrück erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt werden. Im Harz und an den Küsten bleibt es mit rund 22 Grad etwas kühler. Es weht ein schwacher Wind, dabei ist es durchweg sonnig mit nur wenigen Schleierwolken.

Videos 02:35 NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Freibäder dürfen wieder öffnen NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Die Freibäder in Niedersachsen dürfen wieder Badegäste empfangen. Reporter Janek Wiechers berichtet aus dem Stadtbad im Bürgerpark Braunschweig. Video (02:35 min)

Temperaturen ab Donnerstag im Sinkflug

Bereits am Mittwochmorgen soll sich das Wetter von Westen her aber verschlechtern. Von Westen soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunehmend wolkiger werden. Am Nachmittag folgen dann laut Vorhersage Schauer und kräftige Wärmegewitter, die Schwüle nimmt zu. Die Temperaturen erreichen 26 bis 27 Grad. Ab Donnerstag sollte man sich vielerorts lieber einen Pulli oder eine Jacke zum Überziehen mitnehmen - dann wird es voraussichtlich deutlich kühler und feuchter. Die Höchsttemperaturen liegen dann voraussichtlich nur noch bei 16 Grad. "Das ist schon ein markanter Sprung", sagte ein DWD-Meteorologe. Auch am Freitag geht es laut DWD kühl und regnerisch weiter.

