Högel-Prozess: Gutachter sind sich nicht einig

Im Mordprozess gegen den Ex-Krankenpfleger Niels Högel hat die Verteidigung am Donnerstag in einem 27-seitigen Beweisantrag auf Widersprüche in den beiden am gleichen Tag vorgelegten medizinischen Gutachten hingewiesen und Indizien infrage gestellt. In fast allen der 100 angeklagten Fälle seien auch andere Todesursachen zumindest denkbar, argumentierten die Verteidigerinnen. In einigen Fällen könnte auch Krankheiten für den Tod von Patienten verantwortlich gewesen sein.

Im Mordprozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel haben weitere Zeugen ausgesagt. Sie konnten sich teilweise nur schlecht erinnern - Angehörige der Opfer sind aufgebracht.

Schuldfrage nach Aktenlage nicht eindeutig

Der medizinische Gutachter des Klinikums Oldenburg hatte am Donnerstag vor Gericht ausgeführt, dass in vielen der 36 angeklagten Oldenburger Fälle aus den Akten nicht eindeutig ablesbar sei, ob Högel den Patienten etwas gespritzt habe. Der Gutachter der Staatsanwaltschaft Hannover war sich bei einigen Patienten sicherer, dass die Todesursache nicht natürlich war. Der Sachverständige wird am Freitag weiter zu den Högel zur Last gelegten Fällen befragt. Der Experte hatte alle mit Högel in Verbindung stehenden Fälle untersucht und Empfehlungen zu Exhumierungen gegeben, um Beweise zu sichern. Daraufhin ließ die Staatsanwaltschaft 134 Gräber öffnen.

Psychologin sagt kommende Woche aus

Mit Spannung erwartet wird die für kommende Woche vorgesehene Aussage der Psychologin Högels aus der Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin steht der Frau das sonst zwischen Therapeuten und Klienten übliche Zeugnisverweigerungsrecht nicht zu, da sie als Psychologin noch nicht approbiert ist. Die Befragung der Zeugin wird voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen. Dem Gericht liege ein entsprechender Antrag der Verteidigung vor, so eine Gerichtssprecherin.

Plädoyers könnten Ende April beginnen

Das Oldenburger Landgericht stellte am Donnerstag ein Ende des Mammut-Prozesses in Aussicht: Mit einem Ende der Beweisaufnahme sei für Anfang April zu rechnen. Am 25. April könnten die Plädoyers der 17 Nebenklagevertreter, der beiden Verteidigerinnen sowie der Staatsanwaltschaft beginnen, erklärte Richter Sebastian Bührmann

