Himmelfahrts-Verkehr: Freie Fahrt auf Autobahnen im Norden Stand: 26.05.2022 11:03 Uhr Viele Urlauber sind bereits am Mittwoch in das lange Himmelfahrts-Wochenende gestartet. Das führte zu teils langen Staus in Norddeutschland. Heute ist es dagegen bislang eher ruhig auf den Straßen.

Nur auf der A7 kam es heute Vormittag zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Zwischen dem Dreieck Walsrode und Dorfmark stockte der Verkehr in Richtung Hamburg auf einer Strecke von zwei Kilometern. Und weiter nördlich auf der A7 gab es einen Kilometer Stau zwischen Flensburg/Harrislee und der Raststätte Ellund. Alexandra Kruse vom ADAC hatte Reisenden im Vorfeld dazu geraten, heute am frühen Morgen loszufahren, wenn die Straßen erfahrungsgemäß leer sind.

Baustellen sorgen für Staus auf der A1 und A2

Doch die meisten Kurzurlauber wollen offenbar bereits am Feiertag an ihrem Ziel sein. Und so bildeten sich am Mittwoch auf den Autobahnen im Norden Staus von mehreren Kilometern Länge. Besonders betroffen war die Autobahn A1. Im Abschnitt Osnabrück-Bremen staute sich am Mittwochmittag wegen einer Baustelle der Verkehr auf fünf Kilometern zwischen Neuenkirchen/Vörden und Lohne/Dinklage. Auch weiter nördlich bei Oyten stockte der Verkehr wegen einer Baustelle. Auf der A2 westlich von Hannover sorgte eine Tagesbaustelle für einen vier Kilometer langen Stau bei Garbsen.

Hannover und Hamburg werden zum Nadelöhr

Der ADAC hatte im Vorfeld vor vollen Straßen insbesondere in Richtung Nordsee und im Harz gewarnt. Die größte Staufalle sieht der Automobilclub auf der A1 von Köln über Bremen, Hamburg bis hoch nach Lübeck in Schleswig-Holstein. Ebenso auf der A2, die sich von Berlin kommend durch Niedersachsen nach Dortmund zieht. Dabei ist das Ballungsgebiet rund um Hannover wie so häufig ein verkehrstechnisches Nadelöhr. Auch auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover und Hamburg in Richtung Norden an Kiel vorbei nach Flensburg braucht man Glück, um reibungslos sein Ziel zu erreichen.

Die Rückreisewelle rollt am Sonntag

Für die A20 und die Straßen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut ADAC dagegen keine Staugefahr, hier blieb es auch am Mittwoch ruhig. Auch am Freitag erwartet der ADAC eher weniger Verkehr auf den Straßen. Die Rückreisewelle werde am Sonntagnachmittag ihren Höhepunkt erreichen.

Schulen im Norden am Freitag unterrichtsfrei

Der Freitag zwischen Himmelfahrt und dem Wochenende ist an den Schulen in vielen Bundesländern ein Brückentag - so auch in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die Schulen in Hamburg haben bereits die ganze Woche unterrichtsfrei.

