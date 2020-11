Harzer Touristiker stellen sich auf schneearme Winter um Stand: 15.11.2020 12:35 Uhr Der niedersächsische Harz ist ein beliebtes Reiseziel, auch im Winter. Daran hat sich trotz Schneemangels nichts geändert. Neben dem Wintersport kommen Touristen auch wegen vieler anderer Angebote.

"Der Harz hat sich seit Jahren erfolgreich zu einer Ganzjahresdestination entwickelt", sagt Christin Wohlgemuth, Sprecherin des Harzer Tourismusverbands in Goslar. Die Wintersaison spiele zwar noch eine bedeutende Rolle. Stornierungen aufgrund von ausbleibendem Schnee seien aber selten, so Wohlgemuth weiter. Die Übernachtungszahlen gehen laut Landesamt für Statistik seit Jahren nach oben. Bergwerke, Schlösser, Erlebnisbäder, Thermen und Saunen seien nur einige Alternativen, die Ausflüglern und Urlaubern zur Verfügung stünden.

Kaum noch richtige Schneetage

Wie gravierend die Zahl der schneebedeckten Tage im Harz abgenommen hat, zeigen die Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Während im Winter 1999/2000 noch an 105 Tagen Schneehöhen von mehr als 50 Zentimetern auf dem Brocken gemeldet wurden, waren es in der vergangenen Saison nur noch fünf Tage. Auch die Temperaturen stiegen in den vergangenen Jahren im Harz an. Im Januar 2000 wurden demnach im Schnitt minus 3,9 Grad auf dem Brocken gemessen. Im Januar diesen Jahres war es 3,7 Grad wärmer, also nur noch minus 0,2 Grad kalt.

