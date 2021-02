Gründerzeit in Niedersachsen: Neue Ideen vor der Kamera Stand: 24.02.2021 11:00 Uhr Die Wochenserie von Hallo Niedersachsen dreht sich in dieser Woche um neugegründete Firmen und Geschäftsideen, die der Corona-Krise trotzen.

Es klingt etwas paradox - aber gerade im vergangenen Jahr, dem Corona-Jahr 2020, wurden viele Unternehmen und Start-ups gegründet. Auch in Niedersachsen. In der Wochenserie von Hallo Niedersachsen werden in dieser Woche einige der interessantesten Jungunternehmer und -unternehmerinnen des Landes vorgestellt.

Brötchen statt Reisen in Oldenburg

Ein Beispiel ist Maik Günther aus Oldenburg. Der hatte eigentlich geplant, ein Reisebüro zu eröffnen. Doch dann kam Corona - und damit alles anders. Nun hat er einen Brötchenlieferdienst in seiner Stadt aufgebaut - 150 Kunden hat er, vier Fahrer sind mittlerweile für ihn unterwegs. Vor kurzem hat er ein weiteres Geschäft aufgemacht, mitten in der Pandemie.

Erfolg nach dem Scheitern

Etwas weiter südlich, in Hannover, haben zwei junge Männer offenbar ihr Erfolgsmodell entdeckt, nachdem sie zuvor mehrfach auf die Nase gefallen sind. Sie sind durch das Scheitern gewachsen, scheint es. Nun entwickeln sie nachhaltige Verpackungen für Fastfood, stellen Mitarbeiter in großem Stil ein und die ersten Investoren klopfen bereits an.

AirBnB für Campingplätze - und noch mehr

Das ist längst nicht alles an kreativen Ideen. Die Autoren und Autorinnen von Hallo Niedersachsen erzählen außerdem noch von einem AirBnB für Campingplätze, von einer 22-Jährigen, die ihr eigenes Bauunternehmen gründet sowie von zwei Fotografinnen, die sich nach jahrelanger Festanstellung selbstständig gemacht haben und nun Handwerksbetriebe portraitieren. Hallo Niedersachsen läuft immer um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen.

