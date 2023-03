Großrazzia in Lohne: Polizei durchsucht zahlreiche Häuser

Stand: 21.03.2023 11:44 Uhr

Bei einem Großeinsatz haben Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag in Lohne (Landkreis Vechta) mehrere Häuser durchsucht. Die Razzia steht offenbar in Zusammenhang mit organisiertem Drogenhandel.