Großkontrolle auf A1: Fahnder finden Drogen und Waffe Stand: 30.03.2023 19:05 Uhr Die Polizei Rotenburg hat am Mittwoch mit Spürhunden 133 Fahrzeuge kontrolliert. Im Fokus der Kontrolle auf der A1 bei Sittensen standen unter anderem Menschenhandel und Drogen.

Nach Angaben der Polizei kontrollierten die Fahnder 282 Passagiere von Reisebussen. In mehreren Fahrzeugen fanden die Beamten Drogen und leiteten Ermittlungsverfahren. Vier Fahrer mussten zudem eine Blutprobe abgeben. Für sie endete laut Polizei die Reise nach der Kontrolle. Das galt auch für sechs weitere Fahrer, die entweder ohne Führerschein, Pflichtversicherung oder mit technischen Mängeln unterwegs waren. Bei einem Autofahrer stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe sicher - ohne dass er einen Waffenschein mit sich führte.

VIDEO: Wie geht das? Polizei-Kontrolle auf der Autobahn (24.03.2023) (29 Min)

Drei Männer möglicherweise illegal in Deutschland

Zudem gerieten zehn polizeilich gesuchte Männer in den Fokus der Polizei. Drei Männer müssen sich in den kommenden Tagen bei einem Ausländeramt melden. Sie halten sich möglicherweise illegal in Deutschland auf. Eine weitere Person mussten zudem 700 Euro zahlen. Laut Polizei hätte er sonst ins Gefängnis gemusst.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.03.2023 | 07:30 Uhr