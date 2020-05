Stand: 15.05.2020 20:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Golf 8: Droht VW eine teure Rückrufaktion?

Volkswagen muss sich auf einen Rückruf des gerade gestarteten Golf 8 einstellen. Für das Modell wurde bereits ein Auslieferungsstopp verhängt. Das bestätigte VW am Freitagnachmittag in Wolfsburg. Grund sind Software-Probleme mit dem elektronischen Notrufassistenten eCall. Nach Angaben aus Konzernkreisen müssen womöglich mindestens 30.000 Exemplare des Golf 8 in die Werkstatt zurück.

Videos 03:10 Hallo Niedersachsen VW Golf 8: Der letzte seiner Art? Hallo Niedersachsen Die achte Generation: VW hat in Wolfsburg mit Jogi Löw die Produktion des neuen Golf präsentiert. Als Elektroauto gibt es den Golf nicht - aber digital vernetzt soll er sein. Video (03:10 min)

Notruf-Funktion teilweise fehlerhaft

Bei internen Untersuchungen habe sich herausgestellt, dass es bei einzelnen Fahrzeugen des Modells "zu einer nicht verlässlichen Datenübertragung der Software" am Steuergerät der Notruffunktion kommen könne, teilte der Autobauer mit. In den nächsten Tagen stehe eine Entscheidung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) über einen Rückruf und ein mögliches Softwareupdate an.

Produktionszahlen weit hinter Plan

Volkswagen hatte bereits in der Vergangenheit mit erheblichen Problemen bei der Produktion der neuen Golf-Generation zu kämpfen. So lagen die Produktionszahlen deutlich hinter den Erwartungen. 2019 wurden lediglich knapp 8.400 Einheiten des Golf 8 im Stammwerk Wolfsburg fertiggestellt - geplant seien mehr als 100.000 gewesen. Der Golf 8 wurde im Oktober 2019 vorgestellt. In die Entwicklung des neuen Modells hat VW rund zwei Milliarden Euro investiert.

