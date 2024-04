Suche nach Arian geht in "realistische Phase": Bundeswehr rückt ab Stand: 29.04.2024 11:54 Uhr Der vermisste Sechsjährige aus Bremervörde bleibt verschwunden - auch nach sieben Tagen intensiver Suche, zuletzt am Sonntag mit 1.200 Helfern. Nun rückt die Bundeswehr ab, die Hoffnung der Ermittler schwindet langsam.

So sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp dem NDR Niedersachsen am Montag, dass man nun von einer "euphorischen in die realistische Phase" der Suche nach Arian komme. Zudem hat die Bundeswehr angekündigt, die bei der Suche beteiligten Soldaten und Soldatinnen im Laufe des Tages abzuziehen. Ganz verschwunden ist die Hoffnung aber nicht, wie Polizeisprecher van der Werp betont. Eine neu eingerichtete fünfköpfige Ermittlungsgruppe in Zeven und Bremervörde koordiniert nun das weitere Vorgehen. Mehrere Trupps der Bereitschaftspolizei sollen am Montag weiter punktuell nach dem autistischen Jungen suchen. Die Einsatzkräfte gingen gezielt Hinweisen nach. "Alle Informationen nehmen wir ernst", betonte der Sprecher.

Ministerpräsident wendet sich an die Eltern von Arian

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich unterdessen in einer Mitteilung an die Eltern und die vielen Helfer gewandt. Er hoffe "wirklich sehr, dass Arian jetzt schnell und hoffentlich lebend gefunden wird", sagte Weil demnach am Montag. "Mein Mitgefühl gilt besonders Arians Eltern, die sich in einer unerträglichen Situation zwischen Bangen und Hoffen befinden."

Weil: "Eindrucksvolles Beispiel für Mitgefühl und Zusammenhalt"

Mit Blick auf die Helfer sprach er von einem schwierigen Einsatz. "Dass Polizistinnen und Polizisten auch nach Dienstschluss in ihrer Freizeit weiter suchen, dass Soldatinnen und Soldaten helfen, dass sich so viele Ehrenamtliche an der Suche beteiligen und dass Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ihre Beschäftigten für die Suchaktion weiterhin freistellen, ist ein eindrucksvolles Beispiel für Mitgefühl und Zusammenhalt." Am Sonntag hatte die Polizei dem NDR gesagt, dass viele Ehrenamtliche, die sich am Wochenende an der Suche nach Arian beteiligt hatten, von ihren Arbeitgebern wohl auch zu Wochenbeginn für den Einsatz freigestellt würden.

Polizei spricht von "beschwerlicher Absuche des unwegsamen Geländes"

Am Sonntag hatten zeitweise 1.200 Helferinnen und Helfer an Land und zu Wasser nach dem Jungen gesucht. Trotz des bisher größten Sucheinsatzes ist das Kind nicht gefunden worden. Der Einsatz habe länger gedauert als gedacht. "Aufgrund der beschwerlichen Absuche des unwegsamen Geländes wird ein Großteil der Kräfte nun in Ruhe gehen", erklärte eine Sprecherin am Sonntagabend bei Einbruch der Dunkelheit.

Weitere Informationen Lichtkegel, Ballons und Bundeswehr: Die große Suche nach Arian Einsatzkräfte und Eltern probieren jedes Mittel, um den vermissten Arian zu finden. Doch auch nach fünf Tagen gibt es keine Spur. (27.04.2024) mehr

Keine Spur von Arian

Mit rund 800 Helfern wurde am Sonntag eine koordinierte Menschenkette von 1.500 Metern Länge gebildet, die laut Polizei systematisch jeden Winkel des Geländes abgesucht hat. Von der Ortschaft Kranenburg aus hatten sich die Einsatzkräfte am Vormittag in Richtung Süden bis nach Elm vorgearbeitet. "In diesem Bereich wurden in den letzten Tagen immer wieder Fußspuren gefunden, die von Arian stammen könnten", teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Am Nachmittag stellte sich nach Informationen von NDR Niedersachsen heraus, dass keine dieser Spuren Arian zugeordnet werden konnte.

Suchtrupps für schwierige Orte

Die Kräfte der Kette waren mit GPS-Trackern ausgestattet, damit die Kette auf gleicher Höhe bleiben konnte. Unmittelbar dahinter waren kleine Suchtrupps unterwegs, um schwer zu überwindende Orten wie dichtes Gestrüpp zu durchsuchen. "Eine derart große Suchmaßnahme habe ich zuvor noch nicht geleitet", sagte Jörg Wesemann, Gesamteinsatzleiter der Polizei Rotenburg.

Pferdestaffel und Drohnen im Einsatz

Laut Feuerwehr Steinhude wurde für den Einsatz auch ein sogenanntes Hovercraft angefordert. Das Luftkissenfahrzeug eignet sich demnach gut für Personensuchen auf überschwemmten Wiesen. Auch eine Pferdestaffel war vor Ort, um aus erhöhter Sicht Gräben in Augenschein zu nehmen. Zehn Drohnen unterstützten den Einsatz.

"Leise Strategie" hat nicht zum Erfolg geführt

In der Nacht zu Sonntag hatten die Suchtrupps wie schon in der Nacht zuvor Lärm vermieden, in der Hoffnung, dass sich der Sechsjährige dann zu erkennen gibt. Vorher wurde unter anderem laute Musik abgespielt oder Feuerwerk abgebrannt, weil der autistische Junge dies möge. Am Samstag waren rund 400 Bundeswehrsoldaten sowie zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz, die eigentlich frei hatten. Sie hatten sich nach einem internen Aufruf der Polizei gemeldet und unterstützten die Suchmannschaften.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Bremervörde hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Wer etwas zum Aufenthaltsort des Jungen sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04761) 7489-135 oder -144 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.04.2024 | 08:00 Uhr