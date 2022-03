Geflügelbranche: Getreide nicht mehr in Kraftstoffen verwenden Stand: 04.03.2022 15:18 Uhr Der Krieg in der Ukraine erreicht auch Niedersachsens Landwirte: Sie beklagen unter anderem explodierende Weizenpreise. Die Geflügelbranche fordert, Getreide nicht mehr für Kraftstoffe zu verwenden.

Weizen und Mais dürften ab sofort nicht mehr zu Ethanol verarbeitet werden. Das verlangen die Verbände der Branche nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) in einem Brief an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Der Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke, bestätigte das Schreiben und betonte die hohe Bedeutung der Ukraine und Russlands als Getreidelieferanten. Würden Importe aus diesen Ländern wegfallen, müsse sich auch Deutschland entsprechend vorbereiten. Die Verbände warnten, Getreide könne auf den Weltmärkten knapp werden. Die Preise seien nach der russischem Invasion bereits stark gestiegen. Gebe es auch nur einen kleinen Einbruch bei der Versorgung der Nutztiere mit Futter, gefährde das die Tierhaltung in Deutschland, hieß es in dem Brief.

VIDEO: Ministerpräsident Weil trifft ukrainische Kriegsflüchtlinge (2 Min)

Branche: Kein Gas, leere Regale im Supermarkt

Ein Ausweg wäre für die Verbände die Verfütterung von gentechnisch verändertem Mais und Soja, was derzeit nicht erlaubt ist, aber von Politik und Einzelhandel unterstützt werden sollte. Die Branche warnt zudem vor den Folgen möglicher Engpässe bei Gaslieferungen: Das Halten von Geflügel in beheizten Ställen sei energieintensiv. Ohne Gas blieben die Ställe leer. Dies würde "sehr schnell zu leeren Regalen" in Supermärkten führen, zitiert die Zeitung weiter aus dem Schreiben.

Otte-Kinast: Versorgung mit Lebensmitteln ist sicher

Laut Otte-Kinast (CDU) gibt es noch weitere Probleme: Es sei davon auszugehen, dass neben den fehlenden Arbeitskräften aus der Ukraine auch Saisonarbeitskräfte aus Polen und Rumänien zögerten, ihre Heimat für Saisoneinsätze auf niedersächsischen Feldern zu verlassen. "Die bereits durch Corona betriebswirtschaftlich extrem angespannte Lage auf den Höfen wird sich nochmals verschärfen", sagte Otte-Kinast. Die grundsätzliche Versorgung mit Lebensmitteln für Niedersachsen sei allerdings nicht gefährdet.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 04.03.2022 | 06:00 Uhr