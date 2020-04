Stand: 07.04.2020 21:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Geflüchtete Kinder: Quarantäne in Niedersachsen?

Niedersachsen erwartet offenbar 50 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln. Die Kinder und Jugendlichen sollen in der nächsten Woche aus Griechenland ausgeflogen und für 14 Tage zentral in Quarantäne untergebracht werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich mit Vertretern der Fraktionen von Union und SPD im Bundestag verständigt, dem Kabinett am Mittwoch die Aufnahme vorzuschlagen. Die Landesregierung in Hannover soll zugesagt haben, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Corona-Quarantäne von zwei Wochen in Niedersachsen verbringen können. Anschließend sollen sie auf mehrere Bundesländer verteilt werden.

Corona: Flüchtlingsheime treffen Maßnahmen Niedersachsen 18.00 - 07.04.2020 18:00 Uhr Autor/in: Marie-Caroline Chlebosch In Erstaufnahmestellen leben immer noch viele Menschen zusammen. Der Flüchtlingsrat fordert eine dezentralisierte Unterbringung der Menschen, um das Infektionsrisiko zu senken.







3 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bundesregierung will 1.000 bis 1.500 Kinder nach Deutschland retten

Deutschland will in nächster Zeit noch mehr Minderjährige aus Griechenland aufnehmen. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hatte im März beschlossen, etwa 1.000 bis 1.500 Kinder nach Deutschland zu holen und zu betreuen. Es handelt sich demnach um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind.

Hygienische Zustände in Lagern katastrophal

Die Situation in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Ägäis-Inseln ist dramatisch. Ein Ausbruch von Covid-19-Erkrankungen könnte dort angesichts katastrophaler hygienischer Zustände verheerende Folgen haben, so die Befürchtung. Laut Innenministerium haben sich inzwischen zehn EU-Staaten zur Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge von den Inseln bereit erklärt. Neben Deutschland handele es sich um Frankreich, Luxemburg, Portugal, Irland, Finnland, Kroatien, Litauen, Belgien und Bulgarien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.04.2020 | 08:00 Uhr